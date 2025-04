Cuộc chiến với tội phạm ma túy 'từ đời thực sang đời ảo': Bài 3: Chuyển trạng thái đấu tranh, ngăn sự lộng hành

“Chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là động lực trong công tác phòng, chống ma túy. Coi an ninh, an toàn của người dân là trước hết và trên hết. Lực lượng ma túy phải thực sự là điểm tựa, là niềm tin, chỗ dựa của người dân trong công tác phòng, chống ma túy” – Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long lưu ý.