Cuộc chiến tư pháp giữa EU và Ba Lan thêm căng thẳng: EP 'châm dầu'

Tòa án Hiến pháp Ba Lan chỉ trích phán quyết trên là vi hiến, qua đó làm dấy lên tranh chấp giữa Warsaw và EU do khối này cho rằng, quốc gia Trung Âu cố tình thách thức tính ưu việt của luật pháp EU so với luật pháp quốc gia.

Chính phủ Ba Lan mới đây đã cam kết sẽ đình chỉ cơ chế nêu trên, song cũng nhấn mạnh đó chỉ là một phần của những cải cách tư pháp sâu rộng hơn.

Thủ tướng nước này Matusz Morawiecki cáo buộc các cơ quan của EU ‟tống tiềnˮ Ba Lan và cho rằng các tổ chức đang tự quyết định những vấn đề nằm ngoài phạm vi quyền hạn được cho phép.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan tuyên bố, Warsaw ‟không thể và không phải trả bất cứ đồng Zloty (tiền Ba Lan) nào trong số các khoản tiền phạt do CJEU đưa ra, bởi nhà nước này không phải là tội phạmˮ.

Trước án phạt nói trên, CJEU cũng đã đưa ra mức phạt 500.000 Euro mỗi ngày đối với Ba Lan do nước này từ chối đóng cửa mỏ than non ở Turow.