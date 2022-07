Cuộc chiến ngầm sau chiến tuyến khốc liệt của Ukraine

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Ivan Bakanov vừa bị cách chức (Ảnh: EPA).

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây bất ngờ với quyết định cách chức hàng loạt quan chức an ninh cấp cao, trong đó có người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa (SBU) Ivan Bakanov và Tổng Công tố viên Nhà nước Iryna Venediktova với lý do tình trạng "phản quốc" tràn lan trong cả 2 cơ quan quyền lực này.

"Có 651 vụ án hình sự được khởi tố liên quan đến hành vi phản quốc và cộng tác với Nga của các nhân viên thuộc Cục An ninh, Văn phòng Tổng công tố, cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác. Mối liên hệ giữa lực lượng an ninh Ukraine với tình báo Nga đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng đối với các quan chức đầu ngành", ông Zelensky cho biết.