Cùng tình nguyện viên bảo tồn rùa biển giảm thiểu rác thải nhựa ở Côn Đảo

Rác thải nhựa ở Côn Đảo - nỗi niềm của tình nguyện viên bảo tồn rùa biển



Theo Tuấn Anh - Tình nguyện viên đợt 1 - 2025 chương trình bảo tồn rùa biển do Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN) phối hợp cùng Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức, ngoài những hoạt động liên quan công việc, một thực trạng rác thải từ bị tấp vào nơi bạn ở (Hòn Tài) khá nhiều, khó để thu và tập trung về điểm chính.



Bài toán nan giải cho việc nhìn thấy rác thải nhựa trên đảo cũng là nỗi niềm mà tình nguyện viên Tấn Đạt ở Hòn Tre Lớn cho biết khi nhóm thường xuyên nhặt vớt hàng ngày từ nhiều nguồn.



Tại Bãi Dương, các tình nguyện viên bên cạnh công việc liên quan bảo tồn rùa biển, hoạt động thu gom rác thải nhựa để tập kết và xử lý phù hợp cũng được triển khai. Nhiều nguồn rác thải nhựa in ngôn ngữ nước ngoài cũng được tìm thấy trong các đợt thu gom dọc bờ biển xung quanh bãi.

Tình nguyện viên thu gom rác thải nhựa trên Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: Tấn Danh.