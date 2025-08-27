Cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ như thế nào?

Cúng Rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày, giờ nào tốt?

Người Việt xưa quan niệm tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn” – thời điểm nhiều vong linh trở lại dương thế, mang theo điều xui rủi.

Theo Vietnamnet, TS. Dương Hoàng Lộc (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM) cho biết, tháng cô hồn kéo dài từ mùng 1 đến hết ngày 30/7 âm lịch hằng năm.

Năm 2025, tháng cô hồn sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 dương lịch.

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng 7 năm 2025 (15/7 âm lịch) rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 dương lịch. Đây là ngày chính lễ, được xem là thời điểm tốt nhất để làm lễ Vu Lan, cúng thần linh, gia tiên và cúng thí thực cô hồn.

Ngoài việc cúng đúng ngày Rằm, các gia đình cũng có thể cúng trước Rằm để tránh ngày cao điểm, đồng thời chọn những ngày Hoàng đạo để lễ thêm hanh thông.

Những ngày tốt để cúng trước Rằm tháng 7 năm 2025 gồm:

Ngày 2/7 âm lịch tức 24/8 dương lịch

Ngày 7/7 âm lịch tức 29/8 dương lịch

Ngày 8/7 âm lịch tức 30/8 dương lịch

Ngày 12/7 âm lịch tức 3/9 dương lịch

Ngày 14/7 âm lịch tức 5/9 dương lịch

Những ngày này được xem là ngày Hoàng đạo, rất thích hợp để các gia đình tổ chức lễ cúng, dâng hương thần linh, gia tiên và làm lễ bố thí cô hồn.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 cần chuẩn bị gì?