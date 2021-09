Cũng là mang thai, tại sao có người mang thai bụng to người lại bụng nhỏ? Bà bầu mà bụng nhỏ có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi không?

Chúng ta đều biết rằng khi mang thai, bụng của mẹ bầu sẽ ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, kích thước bụng của các mẹ bầu lại không giống nhau, thậm chí dù thai nhi có kích thước giống nhau nhưng kích thước vòng bụng của mẹ bầu chưa chắc đã bằng nhau. Vậy chuyện này là sao?

Khi Xiaoju (Trung Quốc) mang thai tháng thứ 3, mẹ chồng thường hay thở dài chỉ vì lý do rất đơn giản: bụng của Xiaoju quá nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra cô ấy đang mang thai. Bà sợ rằng nếu bụng Xiaoju nhỏ như vậy thì đứa cháu trong bụng sẽ phát triển không tốt, bị còi cọc, suy dinh dưỡng…Do mang thai lần đầu chưa có kinh nghiệm, lại thấy mẹ chồng than vãn như vậy nhiều lần nên Xiaoju rất lo lắng. Cô thậm chí còn suy nghĩ tiêu cực rằng không biết có vấn đề gì xảy ra với sự phát triển của em bé hay không. Vì vậy, Xiaoju đã đến bệnh viện để kiểm tra và nhờ bác sĩ giải đáp thắc mắc trong lòng. Tại đây, bác sĩ đã nói với Xiaoju rằng: “Thực tế có nhiều trường hợp khiến kích thước vòng bụng của mẹ bầu chênh lệch, bụng nhỏ có thể không phải do vấn đề của thai nhi, mà có thể là do các vấn đề khác gây ra.”

Vậy kích thước vòng bụng của mẹ bầu phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Mẹ bầu bụng to hay bé còn phụ thuộc vào khung xương chậu.

Mọi người thường truyền tai nhau câu nói: Mông to có thể thuận lợi sinh con hơn. Tuy nhiên, vấn đề sinh con dễ hay khó lại phụ thuộc vào xương chậu. Nếu khung xương chậu của mẹ bầu tương đối lớn sẽ tạo ra môi trường sống thoải mái hơn cho thai nhi. Thực tế, khoảng trống bên trong cơ thể mẹ đã có từ trước khi phụ nữ mang thai nên sau khi mang thai, khi thai nhi chưa đạt đến giới hạn của khoảng không thì khó có thể nhìn thấy bụng bầu, chỉ khi thai nhi đã tương đối lớn thì bụng sẽ thay đổi.