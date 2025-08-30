Cung hoàng đạo nào là “ngôi sao” của tuần đầu tháng 9?

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 1-9 đến ngày 7-9.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương sẽ hoàn thành những công việc còn tồn đọng, tập trung vào dự án cá nhân.

Tuần mới là thời điểm tốt để Bạch Dương mở rộng vòng kết nối xã hội. Cùng với đó, cung hoàng đạo này cần cẩn trọng về tài chính.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu hãy chủ động trong công việc vì có cơ hội thăng tiến và được công nhận.

Với những Kim Ngưu độc thân, họ sẽ gặp những điều bất ngờ lãng mạn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Trong công việc, Song Tử hãy tìm kiếm các cơ hội học hỏi mới và chuẩn bị tinh thần linh hoạt trước những thay đổi bất ngờ.

Khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và sự thích ứng sẽ là lợi thế lớn của cung hoàng đạo này.