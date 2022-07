Cùng hát một bài, Hoà Minzy có hay hơn Thuỳ Chi?

Your browser does not support the video tag.

Dù đây là lần đầu Hòa Minzy thử thách mình ở ca khúc mang giai điệu vùng Tây Bắc, nhưng nữ ca sĩ vẫn thể hiện trọn vẹn Nhà Em Ở Lưng Đồi nhờ vàogiọng hát truyền cảm cùng những câu hát luyến láy ngọt lịm.

Tuy nhiên, dưới đoạn clip, ngoài những bình luận khen ngợi màn trình diễn này của Hòa Minzy thì vẫn có không ít ý kiến cho rằng đối với ca khúc này thì giọng hát của Thùy Chi "ăn đứt" Hòa Minzy.

Theo đó, một số ý kiến đã cho rằng Thùy Chi có cách xử lý ca khúc này mềm mại, du dương hơn Hòa Minzy. Cũng có cư dân mạng cho rằng mỗi người có một chất giọng riêng nên việc so sánh là khập khiễng.