Cùng diễn trong một sự kiện: Chi Pu 'nhép' còn không tới, một Idol lại gây sốt đình đám!

Trái ngược với Chi Pu, Mỹ Anh nhanh chóng tạo được tiếng vang với chất giọng khỏe, tư duy âm nhạc tốt. Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, nữ nghệ sĩ gen Z đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ.

Theo đó, 5 bài hát mà nữ ca sĩ Gen Z mang đến chương trình đó là Can't Hear A Thing, Pillars, Yên, Look Easy, Got You. Phần trình diễn của Mỹ Anh đã khiến tất cả khán giả quốc tế có mặt vô cùng thích thú. Có người còn không ngừng la lớn, tỏ rõ sự "phát cuồng" khi lắng nghe giọng hát Mỹ Anh. Hay như cộng đồng mạng quốc tế còn thừa nhận đã "ngừng thở" vì tiếng hát cô nàng.