‘Cung điện trắng’ xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của ‘bầu’ Đoan ở Thanh Hóa

Dinh thự Thành An, hay còn được gọi là bạch dinh, 'cung điện trắng của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, thường được gọi là 'bầu' Đoan), tọa lạc bên bờ sông Đơ, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bạch dinh rộng hàng nghìn mét vuông, từ lâu đã trở thành biểu tượng xa hoa gắn liền với cái tên Cao Tiến Đoan - doanh nhân bất động sản nổi tiếng xứ Thanh, đồng thời cũng được biết đến với vai trò 'ông bầu' của bóng đá Thanh Hóa.

Bạch dinh được xây dựng trên khu đất lớn, nổi bật với màu sơn trắng tinh khôi, hệ thống cột trụ phong cách châu Âu và mái vòm nguy nga. Nhìn từ xa, nhiều người liên tưởng đây là một cung điện châu Âu cổ kính hơn là một dinh thự tư nhân. Bên trong, bạch dinh được thiết kế nhiều phòng từ phòng khách, phòng hội nghị, phòng trưng bày và khu sinh hoạt gia đình sang trọng.

Khu dinh thự thiết kế theo phong cách châu Âu. Ảnh: MK

Không chỉ là nơi ở, bạch dinh còn là điểm tiếp khách, tổ chức nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến công việc kinh doanh và hoạt động xã hội của 'bầu' Đoan. Người dân địa phương thường gọi đây là 'cung điện trắng' - biểu tượng cho sự giàu có, quyền lực và gu thẩm mỹ xa hoa của doanh nhân xứ Thanh.