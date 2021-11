Cùng diễn quốc tế: Mỹ Anh live 'đỉnh chóp', Chi Pu nhép cũng trượt

Cụ thể, Chi Pu từng xuất hiện tại lễ hội âm nhạc mừng Giáng sinh mang tên Double Happiness - Winter Wonderland Festival vào cuối tháng 11/2020.

Tại đây, Chi Pu mang đến 2 ca khúc Talk To Me và Mơ Anh. Tạo hình của cô gây chú ý khi hóa thân thành người máy tương lai. Trong đó, ca khúc Mơ Anh là bản EDM căng tràn năng lượng, còn Talk To Me được kết hợp cùng vũ đoàn hoành tráng, tạo nên màn trình diễn ấn tượng về phần nhìn.

Tuy nhiên, gây tranh cãi hơn cả chính là việc thay vì hát live, Chi Pu lại hát nhép trên nền hình ảnh quay từ trước. Nhiều người cho rằng dù đã ghi hình trước và (có thể) đã qua chỉnh sửa, song tiết mục của Chi Pu vẫn nhiều thiếu sót, bằng chứng là Chi Pu dù hát nhép mà vẫn không khớp lời.