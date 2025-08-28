Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút

Ngày 28/8, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh sự việc một người đàn ông đến cửa hàng xe máy rồi lái thử, sau đó phóng xe đi mất.

Theo đơn của anh Phạm Bá Quang (SN 1995, chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc), khoảng 9h ngày 27/8, một đôi nam nữ đến xem xe. Trước đó một ngày, cặp đôi cũng đã ghé cửa hàng và liên lạc qua Zalo với nhân viên. Trong cả hai lần, họ xưng hô vợ chồng, không có biểu hiện bất thường.