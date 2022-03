Cùng con chọn bạn

Có những nhóm bạn khiến giáo viên và phụ huynh hoàn toàn an tâm vì các con tương đồng tính cách, hỗ trợ nhau rất tốt trong học tập. Ở lứa tuổi mà sự phát triển tâm sinh lý trong giai đoạn nhiều biến động, không ít trẻ bốc đồng, a dua theo thói xấu và đi chệch hướng. Bởi vậy, khi xuất hiện những nhóm chơi có dấu hiệu bất ổn, giáo viên chủ nhiệm sẽ trao đổi ngay với phụ huynh học sinh để kịp thời điều chỉnh và định hướng các con.

Hãy dạy cho con biết thế nào là một người bạn tốt và giúp con học cách để trở thành một người bạn tốt. Bố mẹ đừng quên cho con biết, cốt lõi của việc chọn bạn mà chơi là hãy chọn người mà mình có thể tin và hãy luôn tin vào người đồng hành với mình trong lúc khó khăn nhất.

Chị Thu Nga kể: Có lần tôi hỏi con, vì sao con chơi thân với nhóm bạn của mình? Lý do của con là: Thấy bạn luôn có những phản ứng giống con trong cùng một tình huống. Có đôi lần bạn lên tiếng bảo vệ con khi con chưa dám nói ra điều ấm ức của mình. Chúng con đều “không ưa” một số bạn có hành vi cư xử không chuẩn mực trong lớp…

“Bấy nhiêu lý do cũng đủ làm tôi an tâm vì con bước đầu đã chọn đúng bạn để kết thân. Những người bạn luôn khiến con có thể thổ lộ tâm tình, cùng chia sẻ niềm vui và tháo gỡ những vướng mắc, nhất định là những người khiến con cảm thấy an toàn và tin cậy. Và đó thực sự là những người bạn tốt của con. Vậy nên tôi luôn đồng hành, động viên con gìn giữ tình bạn này. Có lẽ những câu chuyện thường ngày về tình bạn mà tôi hay thủ thỉ với con đã cho con bài học kinh nghiệm để lựa chọn đúng bạn để chơi”, chị Thu Nga cho hay.

Theo chuyên gia Trịnh Trọng Dương (Công ty Giáo dục và Đào tạo True Success): Khi đã phân tích và giúp con chọn được bạn để kết thân, bố mẹ đừng quên nhấn mạnh: Với những người bạn con không thích chơi, cũng nên giữ thái độ hoà nhã và tôn trọng. Con cần biết chấp nhận người khác, chấp nhận sự khác biệt và đa dạng về con người xung quanh. Mỗi người có những thế mạnh, sở trường và kênh quan tâm không giống nhau. Những người khác ta về tính cách, quan điểm cũng có thể cho ta những bài học quý.

Đặc biệt, bố mẹ đừng quên thường xuyên nhắc nhở trẻ: Muốn có một người bạn tốt, trước tiên con cũng phải học cách để trở thành một người bạn tốt.

Chuyên gia Trịnh Trọng Dương cho rằng: Lựa chọn đã khó, gìn giữ và bồi dưỡng tình bạn đẹp càng không phải việc dễ. Cha mẹ hãy nhắc nhở con rằng, không nên đòi hỏi sự hoàn hảo từ một người khác. Đừng trách móc hay buồn nếu bạn chưa quan tâm con mà hãy chủ động chia sẻ với bạn khi con cảm thấy không vui. Bố mẹ có thể cho con mời bạn bè về nhà chơi. Tranh thủ thời gian này để tìm hiểu về bạn của con, chỉ cho con biết những ưu điểm của bạn, những điều các con nên cùng nhau hoàn thiện… Tình bạn chân thành xuất phát từ sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau giữa con và bạn.