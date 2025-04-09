Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch thế nào mới đúng - Lời khuyên từ chuyên gia

VB (Tổng hợp)| 04/09/2025 10:51

Năm 2025 nên cúng cô hồn vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Theo dân gian, Rằm tháng 7 còn gọi là dịp “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm - cúng thần linh và gia tiên, nhiều gia đình còn cúng chúng sinh - cô hồn.

Cúng ‘cô hồn’ vào ngày, giờ nào?

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục, cho các ‘vong hồn’ không nơi nương tựa, chịu nhiều oan trái được trở về dương gian. Đây là những ‘vong hồn’ đáng thương vì không có ai thờ cúng, lang thang vất vưởng, nhiều chấp niệm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lễ cúng cô hồn được tổ chức vào buổi chiều tối ngày 14/7 hoặc 15/7 âm lịch, theo Gia đình và Xã hội. Bởi vì, người ta quan niệm, đây là thời gian những vong linh trên đường trở về địa ngục nên cũng là lúc cúng cô hồn chuẩn nhất. Mọi việc cúng phải được hoàn tất vào ngày 15/7.

cung-co-hon.jpg

Mâm lễ cúng cô hồn

Theo chuyên gia phong thủy, mâm cúng cô hồn chỉ nên chuẩn bị các món đồ chay để các cô hồn không phát sinh lòng tham. Một mâm lễ đầy đủ thường có:

+ 1 đĩa muối gạo để rắc ra sân, ngã ba, ngã tư sau khi cúng xong.

+ Cháo trắng loãng (12 chén nhỏ)

+ 12 cục đường thẻ

+ Hoa quả 5 loại, 5 màu

+ Bỏng gạo, khoai, ngô, sắn luộc cắt khúc nhỏ

+ Bánh kẹo, mía, tiền thật mệnh giá nhỏ

+ Giấy áo, giấy tiền vàng bạc, quần áo chúng sinh nhiều màu (xanh, vàng, hồng…).

+ Nước (3 ly nhỏ), nhang (3 nén), nến (2 ngọn).

Lưu ý khi bày lễ: Rải tiền vàng theo 4 hướng: Đông 3, Tây 7, Nam 9, Bắc 1; thắp nhang tương ứng 3-7-9-1 nén. Sau khi cúng, gạo muối phải rắc ra ngoài, vàng mã đốt khi hương còn cháy. Gia chủ có thể đọc các bài văn cúng hoặc khấn nôm theo tâm nguyện.

Lễ cúng cô hồn nên thực hiện ở ngoài sân, ngoài đường

Nhiều gia đình hiện nay vẫn còn băn khoăn việc cúng cô hồn ở trong nhà hay ngoài sân. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, không cúng chúng sinh cúng cô hồn trong nhà. Nghi lễ thực hiện cúng ở ngoài sân, ngoài đường hoặc không thì đăng ký cúng ở đình, chùa...

bai-cung-co-hon-2(3).webp

Theo quan niệm tâm linh nếu cúng chúng sinh, cúng cô hồn ở bên trong nhà như phòng khách, phòng thờ, sân thượng của nhà dân xây từ mặt đất xây dựng nhiều tầng thì những các vong hồn sau khi đến thụ hưởng đồ lễ cúng sẽ lưu luyến, không chịu rời đi, có thể quấy nhiễu gia chủ. Người trong nhà có thể gặp phải những hiện tượng như tinh thần bất ổn, hay đau ốm hay bị bóng đè…

Bài cúng cô hồn Rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Phật Di Đà

Con kính lạy Bồ Tát Quan âm

Con kính lạy Táo phủ Thần quân

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại thánh khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa, đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng - che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ, già, trai, gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức cho tín chủ con

Tên là:…

Vợ/chồng:...

Con trai:...

Con gái:...

Ngụ tại:...

            Gia đình
