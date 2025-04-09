Cúng cô hồn tháng 7 âm lịch thế nào mới đúng - Lời khuyên từ chuyên gia

Theo dân gian, Rằm tháng 7 còn gọi là dịp “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm - cúng thần linh và gia tiên, nhiều gia đình còn cúng chúng sinh - cô hồn.

Cúng ‘cô hồn’ vào ngày, giờ nào?

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục, cho các ‘vong hồn’ không nơi nương tựa, chịu nhiều oan trái được trở về dương gian. Đây là những ‘vong hồn’ đáng thương vì không có ai thờ cúng, lang thang vất vưởng, nhiều chấp niệm.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lễ cúng cô hồn được tổ chức vào buổi chiều tối ngày 14/7 hoặc 15/7 âm lịch, theo Gia đình và Xã hội. Bởi vì, người ta quan niệm, đây là thời gian những vong linh trên đường trở về địa ngục nên cũng là lúc cúng cô hồn chuẩn nhất. Mọi việc cúng phải được hoàn tất vào ngày 15/7.

Mâm lễ cúng cô hồn