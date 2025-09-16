Cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ 8 nhiệm vụ, bao gồm:

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.