Cụm camera ngang dạng ‘plateau’ hé lộ điều gì sản phẩm tương lai của Apple?

Như CEO Tim Cook nhấn mạnh tại sự kiện “Awe Dropping” ngày 9/9, triết lý của Apple luôn là: “Design is how it works” – thiết kế phải vận hành mượt mà, làm phong phú trải nghiệm, chứ không chỉ là vẻ ngoài bắt mắt nhưng thiếu công năng.

Thời điểm đó, thông tin chỉ dựa trên các bản render và file CAD rò rỉ, khiến nhiều người nghĩ rằng Apple chỉ đang “làm màu”, phóng to cụm camera để tạo cảm giác phần thân máy còn lại mỏng hơn.

Khi những tin đồn trước sự kiện công bố cho rằng dòng iPhone 17 sẽ xuất hiện với cụm camera ngang dạng “plateau”, nhiều người – trong đó có cả giới công nghệ – đã tỏ ra lo ngại.

Với iPhone Air và iPhone 17 Pro, “plateau” không chỉ là thanh camera ngang. Nó còn chứa nhiều linh kiện bổ sung để tăng cường hiệu suất, đồng thời giúp phần thân máy giữ được độ mỏng ấn tượng mà vẫn duy trì dung lượng pin đáng kể.

Nói cách khác, Apple đã tạo ra một giải pháp kỹ thuật vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang đến lợi ích thực tế – điều hiếm khi thấy trong ngành smartphone vốn nhiều năm nay chỉ chạy theo hình thức.

iPhone 18 Pro Max sở hữu thiết kế ‘trong suốt’ đột phá?

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, “plateau” có thể tạo ảnh hưởng lớn đến những sản phẩm tiếp theo của Apple. Trong iPhone Air, khu vực nâng cao này không chỉ chứa cụm camera mà còn cả chip và nhiều module quan trọng khác. Nhờ đó, phần thân chính của máy có thêm không gian cho pin lớn hơn, giúp iPhone Air trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – đồng thời lọt vào nhóm smartphone mỏng nhất thị trường – mà vẫn đảm bảo pin dùng đủ cả ngày.

Ngoài ra, “plateau” còn đóng vai trò như một bộ phận tản nhiệt tự nhiên. Với diện tích bề mặt tăng thêm, nó hoạt động như một heatsink tích hợp, giúp phân tán nhiệt tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiệt độ cao thường gây suy giảm tuổi thọ pin. Nhờ vậy, thiết kế mới không chỉ tăng hiệu suất mà còn kéo dài độ bền của thiết bị.

Khả năng vừa mỏng nhẹ, vừa mạnh mẽ và pin lâu chính là nền tảng để Apple chuẩn bị bước vào các lĩnh vực mới. Và một trong những sản phẩm được kỳ vọng nhất chính là iPhone màn hình gập.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone gập đầu tiên sẽ có hai màn hình: một nhỏ bên ngoài và một lớn bên trong có thể mở rộng ra kích thước tương đương iPad mini. Tuy nhiên, những thiết bị dạng này luôn đối diện thách thức: cần pin lớn để nuôi nhiều màn hình mà không làm máy quá dày.