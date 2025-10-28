Nhịp sống

Cúi đầu cảm ơn khi qua đường: Tranh cãi 'mang văn hóa Nhật Bản về Việt Nam'

Bảo Bình - 28/10/2025 15:07
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh tại Việt Nam đứng trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, cúi đầu cảm ơn các tài xế dừng xe nhường đường.

Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi: Người khen là biểu hiện của sự văn minh, người lại cho rằng đó là sự “làm lố”, bắt chước máy móc văn hóa Nhật Bản.

Văn hóa cúi đầu ở Nhật 

Nhiều người cho rằng nam sinh trong clip đang học theo văn hóa Nhật Bản - nơi người đi bộ thường cúi đầu cảm ơn tài xế khi được nhường đường. Tuy nhiên, theo những người sinh sống và làm việc tại Nhật, hành động cúi đầu cảm ơn ở quốc gia này có ý nghĩa hoàn toàn khác.

qua-duong.jpg
Hành động của nam sinh Việt trong clip bị nhiều người sống tại Nhật cho là "lố".

Ở Nhật, người đi bộ thường chỉ cúi đầu cảm ơn khi qua những đoạn đường không có đèn giao thông, lúc xe tự nguyện dừng lại nhường. Cái cúi nhẹ ấy là phép lịch sự: cảm ơn vì được ưu tiên, đồng thời xin lỗi vì đã làm chậm dòng xe.﻿

"Ở những ngã tư có đèn giao thông, người đi bộ qua đường đôi khi vẫn khẽ cúi đầu chào hoặc cảm ơn tài xế theo phép lịch sự. Nhưng không có chuyện đứng giữa đường rồi cúi gập người chào như trong clip mô tả".

“Ở Nhật, người đi bộ được ưu tiên tuyệt đối. Xe cơ giới bắt buộc phải dừng khi người đi bộ đã bước vào hoặc có ý định bước vào vạch qua đường. Xe dừng vì luật, người đi bộ cúi đầu vì lịch sự - đó là sự tôn trọng lẫn nhau, không phải màn biểu diễn” - một du học sinh tại Tokyo nói.

qua-duong-2.webp
Học sinh băng qua đường ở Nagoya, Nhật Bản. Nguồn: benweller.

Văn hóa Nhật không nằm ở cái cúi đầu, mà ở ý thức nhường đường đúng luật. Nếu chỉ bắt chước hình thức mà quên nền tảng, hành động đẹp sẽ trở nên gượng gạo.

Từ cúi đầu đến ý thức giao thông

Câu chuyện “cúi đầu cảm ơn khi qua đường” có thể nhỏ, nhưng phản chiếu một thực tế lớn: người Việt vẫn đang học cách ứng xử văn minh trong không gian công cộng.

Giữa ồn ào tranh cãi, điều đáng bàn không phải là cúi đầu hay không cúi đầu, mà là làm sao để người đi bộ được qua đường một cách an toàn, không sợ hãi.

"Tôi sống ở Nhật 10 năm, quen với lề lối giao thông trật tự ở bên này. Mỗi lần về Hà Nội hay TP.HCM, tôi đứng trước vạch kẻ đường (đoạn không có tín hiệu đèn giao thông), loay hoay mãi﻿ mà không dám sang đường, chỉ vì xe cộ không hề dừng lại nhường cho người đi bộ muốn qua đường. Mỗi lần như vậy, em tôi, cháu tôi lại phải giơ tay xin đường, rồi dắt tôi sang. Rất vất vả và đáng sợ", chị Vũ Châu - Việt kiều Nhật chia sẻ với Việt Báo.

