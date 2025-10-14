'Cục Vàng Của Ngoại' – Khi câu nói 'Cháu hư tại bà' không còn là chuyện đùa

Hoàng Anh Panda chia sẻ về tình cảm đặc biệt dành cho bà ngoại người luôn chăm sóc và yêu thương anh từ khi còn nhỏ: “Bà ngoại chắc chắn luôn đặt em lên số 1 rồi. Nhà em hồi xưa bán quán ăn, nên cuộc đời em sinh ra đã được ăn ngon. Dù cuộc sống có phần nhẹ nghèo, nhưng bà ngoại luôn cho em ăn đồ ăn ngon và cực kỳ chiều chuộng em. Em cần gì hay muốn ăn gì, bà ngoại đều sẵn sàng nấu cho. Với em, bà ngoại luôn là người tuyệt vời nhất. Dù bà hay la mắng, nhưng khi em gọi hỏi hay cần gì, bà luôn đồng ý hết. Vì vậy, với em, những bộ phim về bà nội, bà ngoại luôn mang lại cảm xúc rất gần gũi. Đặc biệt, con cháu thường sẽ gắn bó và thân thiết với bà ngoại, bà nội hơn là với mẹ”.

Bên cạnh đó, clip hậu trường cũng chạm đến một khía cạnh tinh tế khác: khi sự quan tâm của người lớn vô tình xâm phạm không gian riêng tư của trẻ nhỏ.

Thư Đan vai Ti cháu ngoại của Hồng Đào trong phim cũng đã tiết lộ có một lần giấu một món đồ trong túi nylon màu đen. Người bà vì lo lắng nên muốn kiểm tra, nhưng bị cháu phản ứng dữ dội. Sau đó, bà khóc. Và nữ diễn viên đã nhận ra, đôi khi người lớn chỉ đang cố gắng hiểu và thương theo cách của họ.

“Hồi đó, lúc em học cấp 2, em mua một món đồ và giấu trong túi ni lông màu đen. Bà nội em thấy vậy, bà là người lớn mà, thấy cháu mình cứ giấu giấu, bà cũng muốn mở túi ra xem. Nhưng em lại không chịu, em phản ứng rất gay gắt. Đột nhiên, em thấy bà khóc, lúc đó em mới suy nghĩ lại, tự hỏi liệu mình có quá đáng không.

Thực ra, với một đứa trẻ, ai cũng có một khoảng trời riêng, một món đồ mà mình nghĩ không phải là bí mật gì to tát với người lớn đâu, nhưng đó là thứ mình muốn giữ riêng cho mình. Tuy nhiên, đôi khi người lớn lại đến gần và muốn tìm hiểu, có thể họ lo lắng, sợ rằng thế giới xung quanh mình có thay đổi gì hay có vấn đề gì không. Họ không hiểu vì sao mình lại không muốn chia sẻ, họ cảm thấy lo lắng vì không thể bước vào thế giới riêng của mình. Nó cũng giống như khi em diễn với bà ngoại, bà muốn mở cặp của em, mà em cứ nhất quyết không cho”, Thư Đan trải lòng.

“Khoảng trời riêng” của một đứa trẻ và giọt nước mắt của bà

Nghệ sĩ Hồng Đào, một gương mặt kỳ cựu khác trong phim, cũng chia sẻ một góc nhìn rất gần gũi và cảm động về tình cảm trong gia đình. Nữ nghệ sĩ kể rằng, trong nhà mình, con cháu có thể cãi cha mẹ, nhưng chưa từng cãi bà ngoại bởi từ bà luôn toát ra một tình thương chân thành và đầy bao dung.