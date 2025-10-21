'Cục Vàng Của Ngoại' đạt 30 tỷ sau 3 ngày khởi chiếu

Nhạc sĩ Hoài Phương cũng đã có những chia sẻ riêng: “Ngày 20/10 là ngày Phụ Nữ Việt Nam nhưng đối với Phương còn là ngày sinh nhật của mẹ, là bà nội của Elyza. Và đặc biệt hơn nữa, con dâu Việt Hương của mẹ lại vừa ra mắt bộ phim về người Bà thân yêu - Cục Vàng Của Ngoại. Ước gì mẹ còn đây để xem được bộ phim này. Chắc mẹ sẽ khóc sưng mắt quá. ‘Ngoại yêu con’ là ca khúc chính thức của phim Cục Vàng Của Ngoại mà nhạc sĩ Hoài Phương đã cover để dành tặng cho mẹ yêu cũng như cho cô vợ bé bỏng của mình”.

Ca khúc Ngoại Yêu Con – nhạc phim chính thức do nhạc sĩ Hoài Phương cover – như một món quà dành tặng mẹ và vợ anh.

Cục Vàng Của Ngoại - một bộ phim tâm lý gia đình, là mảnh ghép ký ức của nhiều người Việt. Cách yêu thương của người lớn dành con, cháu và ghi lại hành trình của những đứa cháu từng lớn lên trong tình thương của bà, từng cảm thấy mình bị thiên vị, từng giận dỗi, rồi đến khi trưởng thành mới hiểu: tất cả đều là yêu thương.