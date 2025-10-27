Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phục

Bộ Văn hóa vào cuộc lập lại trật tự với những bài hát lệch chuẩn, phản cảm﻿

Vào ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc quan trọng về vấn đề xử lý nghiêm sản phẩm phản cảm. Nhiều ca khúc có lời lẽ lệch chuẩn văn hóa đã được biểu diễn và phát tán trên không gian mạng gần đây.

Cụ thể, với nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm khắc các nội dung phản cảm, vi phạm các quy định pháp luật.

Thứ nhất, bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn trong chương trình "Moonlit childhood" không hề ngẫu hứng. Bởi ca sĩ nhảy rất nhịp nhàng với đội múa phụ họa nhảy. Nếu ngẫu hứng thì không thể nào nhảy với dancer nhịp nhàng như thế được.

Thứ 2, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chưa bàn đến việc ca khúc này có nằm trong danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận hay không, chỉ riêng ca từ đã có rất nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Ông Tự Do khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".