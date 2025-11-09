Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Ủng hộ Vingroup khởi kiện, sẽ làm việc với Meta, TikTok… để xử lý vi phạm

Chiều 10/9, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã thông tin với VietNamNet xung quanh việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Quang Tự Do cho biết, những tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, không gian mạng để tung tin giả, tin sai lệch nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, những hành vi này bị nghiêm cấm và đã có chế tài xử lý mạnh mẽ, trong đó có biện pháp hình sự.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đã nhận được đề nghị của Vingroup về việc trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân. Ảnh: VNN

“Cá nhân tôi ủng hộ việc Vingroup khởi kiện. Tôi hy vọng điều này không chỉ của Vingroup mà các tổ chức, cá nhân khác cũng nên sử dụng nhiều hơn kênh khởi kiện, đưa vụ việc ra tòa án để bảo vệ quyền lợi, danh dự, uy tín chính đáng của mình. Vì đó là cách hành xử vừa đúng quy định, vừa phù hợp với xu thế văn minh của thời đại”, ông Tự Do bày tỏ.