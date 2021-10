Cục Tin học hóa là đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ TT&TT

Chủ trì thẩm tra, cho ý kiến về kỹ thuật, công nghệ đối với chủ trương đầu tư các dự án CNTT của Bộ, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng; Chủ trì thẩm định về kỹ thuật, công nghệ, phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ; Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai và duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử;

Cục Tin học hóa cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, thực hiện các quy định của nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm tra và xác định mức độ chấp hành thiết kế cơ sở/sơ bộ, thiết kế thi công của các hệ thống thông tin của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ trì xây dựng, quản lý và hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phần mềm dùng chung của Bộ;

Thực hiện liên thông, chia sẻ, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; triển khai quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử và các hình thức khác phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và cải cách hành chính của Bộ.

Các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin được chuyển từ Trung tâm Thông tin sang Cục Tin học hóa gồm có: giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.

Vân Anh