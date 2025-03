Cục Thống kê nêu lý do giá vàng tăng vọt

Giá vàng tăng vọt do căng thẳng thương mại leo thang.

“Trong tháng 2/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ”, Cục Thống kê cho hay.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước. Đồng thời, tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024.