Cực sốc HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải

Quyết định của Ban lãnh đạo Nottingham gây bất ngờ bởi chính Nuno là người mang đến một mùa bóng lịch sử cho đội bóng áo đỏ mùa trước, đưa họ cán đích ở vị trí thứ bảy tại giải Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên giành vé dự cúp châu Âu sau hai thập kỷ vắng bóng. Tuy nhiên, những bất đồng trong nội bộ, đặc biệt là mối quan hệ rạn nứt với chủ sở hữu Evangelos Marinakis, đã khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo này khép lại quá sớm.

Nửa đường gãy gánh

Khi tiếp quản Nottingham Forest vào tháng 12-2023, HLV Nuno nhận một đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17, tinh thần sa sút sau chuỗi 5 thất bại trong 6 trận. Chỉ trong vòng vài tuần, ông đã truyền sự tự tin mới vào phòng thay đồ và tạo ra một cú hích ấn tượng.

Chiến thắng 3-1 trước Newcastle United ngay tại St. James’ Park vào Ngày tặng quà, với hat trick của Chris Wood vào lưới đội bóng cũ, đã mở ra một hành trình ngoạn mục. Sau đó, Nottingham hạ gục cả Manchester United, đánh bại những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, và dần dần leo lên nửa trên bảng xếp hạng.