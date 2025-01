Cúc mâm xôi 'cười sớm', nhà vườn lo không đủ bán Tết

Năm trước tôi nhập hơn 100 chậu, năm nay chỉ được 40 chậu vì các vườn báo hoa hỏng nhiều. Từ nay tới Tết cũng không còn để lấy thêm nữa”, ông Mai Triệu Vỹ, chủ nhà vườn tại quận Cẩm Lệ cho hay. Nhiều nhà vườn tại Đà Nẵng đang lo không đủ hoa cúc mâm xôi bán Tết vì hoa vừa ít, vừa nở sớm. Chưa tới rằm tháng Chạp, một số nơi đã đứt nguồn hàng. Thực hiện: Thanh Hiền. Cúc mâm xôi trong một nhà vườn tại quận Cẩm Lệ nở sớm hơn các loại hoa khác. Chủ nhà vườn cho hay năm nay các vườn ở phía Nam đều chung tình trạng cúc nở sớm, khi nhập về tới Đà Nẵng đã bắt đầu bung to. "Còn hơn 2 tuần nữa mới tới Tết nhưng giờ cúc nở vàng rực rồi nên người mua kén lắm. Tâm lý khách là mua phải trừ hao, chứ mới đầu năm mà đã héo, tàn thì rất kiêng kỵ", chủ nhà vườn nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Cúc mâm xôi là loại hoa quen thuộc trong mỗi dịp Tết vì màu sắc tươi tắn và còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự sum vầy, sung túc, phú quý. Dù bán giá rẻ, từ 115.000 - 140.000 đồng mỗi chậu nhưng cũng rất ít người dân chịu chọn cúc mâm xôi nở sớm.

Những vườn có cúc mâm xôi nở sớm kinh nghiệm rằng, số hoa này bán cho các cơ quan, quán cà phê, nhà hàng chưng trước Tết rất phù hợp.

Trong khi đó, một vựa sỉ cúc mâm xôi khác tại quận Hải Châu có đến hơn 10.000 chậu cúc đã nở vàng. "Giờ không hãm được nữa, đành bán giá rẻ từ 115.000 đồng/chậu. Cúc mâm xôi bông có cánh kép, nở hết rìa xong nở tới nụ. Trừ những chậu đã nở sạch bách rồi thì thôi, nếu còn nụ thì vẫn còn chơi Tết được", chủ vựa giải thích.

Không chỉ đau đầu vì hoa nở sớm, các chủ vườn còn phập phồng lo gần Tết không có hàng bán vì các nhà vườn đã báo hết hoa. "Năm trước tôi nhập hơn 100 chậu, năm nay chỉ được 40 chậu vì các vườn báo hoa hỏng hết. Thời tiết thất thường hoa không trụ nổi. Từ nay tới Tết cũng không còn để lấy thêm nữa”, ông Mai Triệu Vỹ, chủ nhà vườn tại quận Cẩm Lệ cho hay.

Chị Yến Loan, chủ một vườn cúc mâm xôi sỉ cuối đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu) cho hay đã nhập 30.000 chậu về bỏ cho bạn hàng. Hiện tại mối sỉ đặt thêm chị không nhận nữa do không có hàng. "Nay tới Tết tôi về thêm 2000 chậu nữa, nhưng cũng không đủ hàng bán", chị lo lắng.

Theo các nhà vườn, sát tết, cúc mâm xôi có thể tăng giá lên trên dưới 200.000đ/chậu. Dù khan hàng nhưng so với năm trước, mức giá cũng tương đồng vì năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên phải bán giá hợp lý. Năm nay, chợ hoa Tết Ất Tỵ Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 19 - 28/1 (tức 20 - 29 tháng Chạp) tại khu vực xung quanh Cung thể thao Tiên. Thanh Hiền