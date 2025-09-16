Cục Lãnh sự trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Lãnh sự khẳng định Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Tổng lãnh sự quán và tạo điều kiện để tân Tổng lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Lãnh sự mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho giao lưu, đi lại giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Về phần mình, ông Etienne Ranaivoson cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đã dành thời gian tiếp và trao Giấy chấp nhận lãnh sự, đồng thời bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương.

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và nhất là hợp tác lãnh sự trong bối cảnh giao lưu nhân dân, đi lại giữa hai nước ngày càng tăng.