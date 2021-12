Cục Hàng không lên phương án chở khách dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng một số tần suất trên các đường bay Hà Nội - TPHCM, các đường bay đi/đến Phú Quốc, Cam Ranh trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến 18/1/2022 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 19/1/2022 đến 16/2/2022), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tải cung ứng (từ 1,5-2 lần) so với giai đoạn từ 29/12/2021 đến 18/1/2022 trên các đường bay Hà Nội đi/đến TPHCM, từ TPHCM đi/đến Đà Nẵng, TPHCM đi/đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Định.