Cục Hàng không đang điều tra một sự cố uy hiếp an toàn cao

Trong 5 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C, 31 sự cố mức D và 82 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng mức B. Có 18 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 12 sự cố do con người (10 sự cố do lỗi của tổ lái, 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật và 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật); 1 sự cố do yếu tố thời tiết; 1 sự cố mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao) đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra.

Riêng trong tháng 5-2025 (tính từ ngày 15-4 đến ngày 14-5), toàn quốc xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông, làm chết 853 người và làm bị thương 1.059 người. So với tháng cùng kỳ năm 2024 giảm 366 vụ (19,35%), giảm 16 người chết (1,84%), giảm 361 người bị thương (25,42%).

Trong tháng 5-2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 22 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, tăng 5 sự cố so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân sự cố có 6 vụ do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 vụ do yếu tố con người (người lái máy bay), 1 sự cố do thời tiết và 1 sự cố đang trong quá trình điều tra.