Cục Dược nói lý do 2 lô vaccine Pfizer được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

2 lô vaccine Pfizer được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng

Ngày 30.11, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn đề nghị các đơn vị áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với các lô vaccine Comirnaty (Pfizez-BioNtech COVID-19 vaccine) số 124001 và 123002 có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn in trên nhãn) ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.

Hạn rã đông của vaccine vẫn áp dụng: 31 ngày ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -80 độ C theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngay sau khi có công văn này, nhiều bậc phụ huynh lo ngại về việc vaccine COVID-19 đang sử dụng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại Hà Nội đã hết hạn sử dụng và đặt câu hỏi liệu vaccine đã bị "tự ý" gia hạn thêm hay không?