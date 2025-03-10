Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo, giải trình về phim 'Hãy để tôi toả sáng'

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ bức xúc và tẩy chay phim Hãy để tôi toả sáng có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính vì chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Cụ thể, chi tiết đường lưỡi bò nhạy cảm, vi phạm bản quyền lãnh thổ Việt Nam được cho xuất hiện ở gần giữa tập 16, khi nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt và bị điều tới huyện Thành An làm rõ việc công trình bị trì hoãn.