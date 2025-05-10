Cục Điện ảnh thông tin xử lý công ty phát hành phim có 'đường lười bò' phi pháp

Liên quan sự việc phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có văn bản gửi 2 công ty: Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Căn cứ công văn của Công ty Image Future Investment (HK) Limited ngày 30/9, về việc cập nhật hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent, Cục Điện ảnh cho biết đến nay chưa nhận được hồ sơ đăng ký hay đề nghị cấp phép từ Tencent Holdings hoặc các đơn vị liên kết (bao gồm Image Future Investment).

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện hoặc được cấp Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng.