Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

Bị can Đào Thị Hương Lan hiện đã bỏ trốn. Nơi ở trước khi bỏ trốn là đường số 20, Khu phố 2, phường An Khánh, TPHCM.

Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Đào Thị Hương Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.