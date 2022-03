Cục Bảo vệ môi trường lên tiếng vụ 5.000 tấn rác "nằm ì" ở khu đô thị

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, xử lý rác thải tại bãi rác Soi Nam là một hạng mục trong Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers) do Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương (Ecopark Hải Dương) là chủ dự án, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương là đơn vị được Ecopark Hải Dương lựa chọn làm nhà thầu thực hiện hàng mục này.

Theo phương án công nghệ và biện pháp thi công hạng mục xử lý bãi rác Soi Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương gửi Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm định và phương án đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, thì rác thải sau khi được sàng lọc, phân loại, tùy theo tính chất mà có biện pháp xử lý cho phù hợp, trong đó nilon sau phân loại sẽ được làm sạch, ép kiện đem đi tái chế.

Những kiện phế liệu xếp thành "bức tường" cao khoảng 3-4 m, nằm sát khu đô thị sinh thái trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhiều tháng nay (Ảnh: Nguyễn Dương).

Do lượng rác thực tế cần xử lý nhiều hơn so với lượng rác tính ban đầu, để chủ động trong công tác xử lý, đảm bảo tiến độ đầu tư, từ tháng 7/2019 Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã lắp đặt thêm các máy sàng và dây chuyền tạo hạt 2 nhựa để tái chế nilon. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020 (khi Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình có dân cư sinh sống; sau khoảng 6 tháng thực hiện tái chế nilon), Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã dừng hoạt động tái chế nilon tại khu vực dự án do lo ngại hoạt động tái chế làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Việc dừng hoạt động tái chế nilon và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tập kết nilon sau khi giặt, rửa tại khu vực dự án.

"Đến nay, công tác xử lý toàn bộ lượng rác tại bãi rác Soi Nam đã cơ bản hoàn thành, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đang tiến hành dọn dẹp, tháo dỡ thiết bị, máy móc còn lại. Tuy nhiên, trong khu vực dự án còn khoảng 5.000 tấn nilon (đã qua giặt, rửa, đóng kiện) chờ chuyển đi xử lý. Các kiện nilon sau khi giặt, rửa về cơ bản không phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, về lâu dài nếu không được che phủ, bảo quản tốt sẽ dễ gây phát tán ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường" - báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương viết.

Cũng theo báo cáo này, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã đề xuất 2 phương án nhằm xử lý lượng nilon hiện đang tập kết tại khu vực dự án, cụ thể: