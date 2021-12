Cuba phê duyệt sử dụng vaccine Soberana Plus cho trẻ em

Ngày 7/12, tại La Habana, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thiết bị và Dụng cụ Y tế Cuba (CECMED) phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vaccine Soberana Plus do nước này tự phát triển và sản xuất cho đối tượng trẻ em trên hai tuổi đang điều trị Covid-19 tại nhà hoặc đã xuất viện được hai tháng.

Vaccine ngừa Covid-19 Soberana 2 của Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả sơ bộ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II ở trẻ em và thanh thiếu niên đang dưỡng bệnh sau khi mắc Covid-19 cho thấy, việc sử dụng một liều duy nhất vaccine Soberana Plus là an toàn và góp phần tăng cường miễn dịch giúp chống lại nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2.



CECMED cho biết đã tiến hành kiểm tra tại các địa điểm thực hiện thử nghiệm lâm sàng, xác minh việc tuân thủ Thực hành lâm sàng tốt trong quá trình thực hiện thử nghiệm. Cuba đã áp dụng một liều Soberana Plus kể từ cuối tháng 9 cho người mắc Covid-19 trên 19 tuổi đang trong thời kỳ phục hồi.



Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 83% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều tăng cường cho 440.808 người, bao gồm nhân viên y tế tuyến đầu và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.



Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy hơn 90% người dân Cuba đã được bảo vệ với ít nhất 1 mũi vaccine do nước này tự sản xuất, đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa Covid-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ ba trên thế giới, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Singapore.



Ngày 7/12, Cuba thông báo số ca mắc mới Covid-19 theo ngày tiếp tục giảm xuống còn 75 trường hợp và cả nước hiện chỉ còn 474 ca Covid-19 đang điều trị, con số thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.



Cuba là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ Cuba nhận định đây là yếu tố quan trọng nhất giúp nước này kiểm soát đại dịch Covid-19, bên cạnh chiến lược đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi sớm nhất có thể.



Hiện tập đoàn dược phẩm nhà nước BioCubaFarma đã sản xuất đủ vaccine để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số Cuba.



Vaccine ngừa Covid-19 của Cuba đã được xuất khẩu sang Venezuela, Nicaragua và Việt Nam. Argentina và Mexico cũng tỏ ra quan tâm đến các sản phẩm này.