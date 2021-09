Cuba bắt đầu tái mở cửa, Singapore siết chặt hạn chế chống Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/9, đại diện Lực lượng đặc trách chống Covid-19 liên bộ của Singapore cho biết, với xu hướng hiện tại, nước này có nguy cơ chứng kiến số ca mắc mới lên tới 3.200 trường hợp/ngày vào tuần sau. Tình trạng tăng mạnh ca mắc, từ trung bình 100 ca/ngày lên hơn 1.000 ca/ngày trong một tuần qua, đã tạo sức ép đối với các bệnh viện trên toàn quốc và nhiều bệnh nhân chưa thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc đầy đủ.



Người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch khi đi ra ngoài ở Telok Ayer, Singapore. Ảnh: CNA

Nhằm tránh cho hệ thống y tế quá tải, nhà chức trách thông báo sẽ tái triển khai các biện pháp giãn cách xã hội ở giai đoạn “cảnh báo tăng cường” từ ngày 27/9 đến ngày 24/10.



Đài CNA trích dẫn thông cáo của Bộ Y tế Singapore cho hay, theo sắc lệnh mới, làm việc tại nhà sẽ là “mặc định” đối với tất cả các vị trí có thể làm việc từ xa. Những lao động, nhà thầu và người bán hàng vẫn phải đi làm được khuyến cáo phải tiến hành tự xét nghiệm nhanh hàng tuần. Việc tụ tập riêng tư bị hạn chế từ mức tối đa 5 người như hiện nay xuống còn 2 người và mỗi hộ gia đình chỉ được tiếp tối đa 2 khách mỗi ngày.



Các nhà hàng, quán bar và quán cà phê chỉ được tiếp đón khách đi theo nhóm tối đa là 2 người và tất cả đều phải tiêm chủng đầy đủ. Học sinh dưới 12 tuổi sẽ chuyển sang học trực tuyến.



Ngoài siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, đảo quốc sư tử cũng sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi vắc xin ngừa Covid-19 thứ 3 cho người dân trong độ tuổi 50 - 59, từ ngày 4/10. Trước đó, từ ngày 15/9, nhà chức trách đã cho tiêm mũi vắc xin tăng cường cho công dân từ 60 tuổi trở lên.



Tính đến ngày 25/9, Singapore ghi nhận tổng cộng 84.510 ca mắc, trong đó 73 trường hợp tử vong. Cho đến nay, 82% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 80% đã được tiêm đủ liều.



Cuba rục rịch tái mở cửa nền kinh tế



Từ ngày 24/9, Cuba đã cho phép các nhà hàng, trung tâm mua sắm và bãi biển ở những tỉnh đã giảm ca mắc mới mở cửa trả lại, ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm bình quân đầu người trên toàn quốc vẫn thuộc dạng cao nhất thế giới. Quốc đảo vùng Caribbe này hiện ghi nhận gần 840.000 ca mắc, 7.104 bệnh nhân không qua khỏi.



Theo Reuters, việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống dịch trùng hợp với mùa cao điểm du lịch trước đây của Cuba. Chính phủ nước này đã thông báo sẽ cho phép nối lại nhiều chuyến bay hơn và chấp nhận giấy chứng nhận chủng ngừa Covid-19 thay cho xét nghiệm PCR đối với khách du lịch nội địa từ tháng 11.



"Trong những ngày gần đây, chúng tôi xác định đã có các điều kiện cần thiết để dần dần mở lại nhiều dịch vụ trực tiếp", Bộ trưởng Thương mại nội địa Cuba Betsy Diaz nói.



Các quan chức y tế Cuba khẳng định, việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 bắt đầu giảm vào tháng 9, sau khi đạt đỉnh trong các tháng mùa hè, trong bối cảnh nước này chạy đua đạt mục tiêu chủng ngừa cho 90% dân vào giữa tháng 11 bằng các vắc xin tự chế.



Chỉ tính riêng tại thủ đô Havana, 86,5% trong tổng số 2,2 triệu cư dân đã được tiêm chủng. Nhà chức trách đã chọn ra 533 doanh nghiệp, bao gồm 315 nhà hàng hiện có thể tái mở dịch vụ trực tiếp ở thủ đô. Trước đó, các địa điểm ăn uống chỉ được bán mang về.



Hồi đầu tháng 9, Cuba đã yêu cầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu quá trình phê duyệt chính thức các vắc xin do nước này phát triển.



Na Uy trở về cuộc sống bình thường



Chính phủ Na Uy quyết định sẽ cho dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế chống dịch kể từ ngày 25/9. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 24/9, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nhấn mạnh, nước này đã thực hiện "các biện pháp cứng rắn nhất trong thời bình" suốt hơn 1 năm qua và đã đến lúc khôi phục cuộc sống bình thường.



Động thái đồng nghĩa, các sự kiện văn hóa và thể thao từ nay sẽ được tổ chức với 100% công suất. Các hộp đêm được phép mở cửa trở lại và các nhà hàng không còn bị giới hạn số khách phục vụ.



Kể từ đầu dịch tới nay, Na Uy mới ghi nhận hơn 186.000 ca mắc, bao gồm 850 trường hợp tử vong. Viện y tế công cộng Na Uy thống kê, 76% dân số cả nước đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, trong khi 67% hoàn thành tiêm chủng.



Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:



- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 25/9 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 231,8 triệu người, trên 4,7 triệu ca tử vong. Song, hơn 208,4 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.



- Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với hơn 43,6 triệu ca mắc, 704.946 bệnh nhân không qua khỏi. 55% người dân ở xứ sở cờ hoa đã hoàn thành tiêm chủng.



- Nhà chức trách Malaysia cho biết, trong vòng một tuần (từ ngày 16 - 22/9) thí điểm mở cửa trở lại, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Langkawi đã thu hút được 12.607 du khách, bao gồm 754 khách quốc tế. Mohd Firdaus Ahmad, một quan chức phụ trách du lịch bày tỏ hy vọng, lượng du khách đến Langkawi sẽ tăng lên vào dịp tháng 11 và 12 khi học sinh được nghỉ học. Theo ông, việc bắt buộc xét nghiệm Covid-19 với du khách vẫn là biện pháp quan trọng để kiểm soát sự lây lan của virus.



- Sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza và người đồng cấp Ấn Độ Mansukh Mandaviya hôm 24/9, nhà chức trách Italia đã quyết định công nhận vắc xin ngừa Covid-19 có tên Covishield do Ấn Độ sản xuất. Động thái đồng nghĩa, những người đã tiêm Covishield có thể được cấp thẻ xanh tại Italia và nhập cảnh vào quốc gia châu Âu này dù vẫn có thể phải tuân thủ các quy định như xét nghiệm hoặc cách ly.