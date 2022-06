Cua 'siêu gạch' Châu Âu đổ bộ Việt Nam, giá rẻ hơn cua nội

Cua "siêu gạch" (cua nâu Na Uy) tại Hải sản Hoàng Gia.

“Cua, ghẹ nội địa tăng giá mạnh do nhiều lý do khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do biến động thị trường toàn cầu, giá xăng tăng mạnh khiến nhiều tàu thuyền không ra khơi đánh bắt. Đồng thời, đây là mùa nước chảy nên lượng đánh bắt không được nhiều khiến thị trường khan hiếm, giá tăng mạnh”, ông Trường nói.

Trên các nền tảng online, cua nâu tươi sống cũng đang được rao bán với số lượng không giới hạn và được quảng cáo rằng hiện đang là thời điểm vào mùa gạch, nhiều gạch, gạch thơm, ngon, ngọt...

Loại cua này cũng đang được rao bán với giá dao động từ 600.000 - 700.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, còn có loại cua nâu đã được hấp chín, đóng vào bịch hút chân không được bán với giá dao động từ 350.000 - 470.000 đồng/kg.