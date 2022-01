Cua khổng lồ dài 1 mét tấn công khách du lịch ở Australia

Your browser does not support the audio element.

Cua khổng lồ tấn công khách du lịch ở Australia (video: 9news).

Paul Buhner, một khách du lịch đang chơi golf trên đảo Christmas, Australia vừa dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc độc đáo, khi một con cua khổng lồ không biết từ đâu bò lên, rồi tấn công đồ tư trang của họ.