Cửa khẩu biên giới Gaza với Ai Cập sắp mở cửa trở lại

Trần Thị Nga/VOV1| 19/10/2025 16:03

Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập cho biết, cửa khẩu biên giới Rafah của Gaza với Ai Cập sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/10, gần một tuần sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Mỹ làm trung gian.

Cửa khẩu này vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ tháng 5/2024, lần này mở ra sẽ cho phép người Palestine cư trú tại Ai Cập trở về Gaza. Tuy nhiên, Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập không cho biết liệu hàng viện trợ nhân đạo có được phép đi qua cửa khẩu này hay không.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 560 tấn thực phẩm được đưa vào dải Gaza, vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu.

cua khau bien gioi gaza voi ai cap sap mo cua tro lai hinh anh 1
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo và nhiên liệu tại biên giới Rafah ở phía Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Sau 2 năm bị ném bom và phong tỏa, nhu cầu lương thực, thuốc men, nơi trú ẩn và các loại hàng viện trợ khác vào Gaza đang vô cùng cấp thiết.

Tháng 3 năm nay, Israel đã tiến hành phong tỏa toàn bộ hàng viện trợ vào Gaza trong 11 tuần, khiến kho dự trữ lương thực cạn kiệt và giá cả tăng vọt.

Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 400 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/cua-khau-bien-gioi-gaza-voi-ai-cap-sap-mo-cua-tro-lai-post1238975.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/cua-khau-bien-gioi-gaza-voi-ai-cap-sap-mo-cua-tro-lai-post1238975.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Cửa khẩu biên giới Gaza với Ai Cập sắp mở cửa trở lại
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO