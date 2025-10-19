Cửa khẩu biên giới Gaza với Ai Cập sắp mở cửa trở lại

Cửa khẩu này vốn đã bị đóng cửa phần lớn kể từ tháng 5/2024, lần này mở ra sẽ cho phép người Palestine cư trú tại Ai Cập trở về Gaza. Tuy nhiên, Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập không cho biết liệu hàng viện trợ nhân đạo có được phép đi qua cửa khẩu này hay không.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 560 tấn thực phẩm được đưa vào dải Gaza, vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo và nhiên liệu tại biên giới Rafah ở phía Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Sau 2 năm bị ném bom và phong tỏa, nhu cầu lương thực, thuốc men, nơi trú ẩn và các loại hàng viện trợ khác vào Gaza đang vô cùng cấp thiết.

Tháng 3 năm nay, Israel đã tiến hành phong tỏa toàn bộ hàng viện trợ vào Gaza trong 11 tuần, khiến kho dự trữ lương thực cạn kiệt và giá cả tăng vọt.

Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 400 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng.