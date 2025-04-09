Cửa hàng mắt kính chính hãng định vị 'Optic Master' uy tín

Kính Hải Triều và nỗ lực định vị “Optic Master” trong ngành mắt kính
Định vị bản thân là chuyên gia trong ngành kính, Hải Triều đã tập trung đầu tư mạnh mẽ về hệ thống máy móc, đội ngũ nhân sự và trải nghiệm khách hàng trong mỗi showroom để tạo dựng uy tín vững chắc trong lòng người tiêu dùng.
Cố gắng về chuyên môn
Để đảm bảo khách hàng có thể dễ dàng sở hữu một cặp kính đúng độ, phù hợp với thông số mắt, Kính Hải Triều đã phát triển quy trình đo mắt 12 bước theo tiêu chuẩn quốc tế - Cá nhân hoá, kỹ càng và chuẩn xác.
Quá trình này không chỉ kéo dài từ 30-60 phút mà còn sử dụng máy móc nhập khẩu, tự độngđể đo đạc. Sự kết hợp giữa quy trình kỹ lưỡng cùng thiết bị hiện đại giúp giảm thiểu tối đa sai số, đem lại kết quả phù hợp nhất với từng khách hàng.
Các kỹ thuật viên luôn cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng
Đội ngũ kỹ thuật viên của Kính Hải Triều đều được đào tạo bài bản, đạt trình độ cao sau nhiều năm học tập và thực hành chuyên sâu. Họ không chỉ là những người có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn có khả năng tư vấn chăm sóc khách hàng tận tình và chu đáo.
Việc chú trọng vào chuyên môn là hành động giúp Kính Hải Triều đạt được tiêu chuẩn là địa chỉ mắt kính cao cấp đáng tin cậy. Đây chính là yếu tố quyết định để khách hàng yên tâm lựa chọn.
Cam kết về uy tín
Chất lượng và uy tín luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Kính Hải Triều. Công ty cam kết chỉ bán mắt kính chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như RayBan, Gucci, Cartier, Cartier, Montblanc…
Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, tất cả đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt (QC), nhằm đảm bảo từng chiếc kính đạt tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác, độ bền và mẫu mã.
Sự cam kết này không chỉ nâng cao uy tín của Kính Hải Triều mà còn góp phần tạo dựng niềm tin lâu dài từ phía khách hàng
Ngoài ra, công ty công khai giá bán rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng giá chênh lệch bất hợp lý. Chính sách bảo hành lên đến 1 năm cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm giúp khách hàng cảm thấy yên tâm và hài lòng mỗi khi mua sắm tại Kính Hải Triều. Đặc biệt, các dòng mắt kính đều đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải hàng nhái - điều mà nhiều khách hàng quan tâm khi chọn mua mắt kính chính hãng.
Chú trọng vào trải nghiệm
Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn đề cao trải nghiệm mua sắm. Hiểu rõ điều này, Kính Hải Triều xây dựng chiến lược tập trung vào từng điểm chạm cảm xúc của khách hàng.
Tất cả những thắc mắc của khách hàng đều được phản hồi nhanh chóng. Ngược lại, tất cả các phàn nàn nếu Hải Triều có xảy ra sơ sót đều được giải quyết trong vòng 24 giờ, thể hiện sự quan tâm chân thành và chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.
Đội ngũ nhân viên tại Hải Triều luôn tận tình chăm sóc và chào hỏi khách hàng
Ngoài ra, để tạo cảm giác thư thái và thoải mái, showroom của Kính Hải Triều được trang bị ghế massage thư giãn, không gian mua sắm rộng rãi, thiết kế hiện đại, phù hợp với phong cách thời thượng của các thương hiệu mắt kính cao cấp.
Đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, chủ động chào hỏi, chăm sóc khách hàng tận tâm, giúp họ cảm thấy như đang ở nhà thay vì chỉ đơn thuần là một cửa hàng mua bán.
Hơn nữa, các hoạt động hỗ trợ khách hàng như tư vấn chọn kính phù hợp với khuôn mặt, lối sống hay xu hướng thời trang cũng góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể. Kết quả đo lường mức độ hài lòng qua chỉ số NPS (Net Promoter Score) liên tục được theo dõi để cải tiến dịch vụ, hướng tới sự hoàn thiện toàn diện.
Xây dựng các hoạt động vì cộng đồng
Không chỉ tập trung vào phát triển doanh nghiệp, Kính Hải Triều còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Một trong những chương trình nổi bật là bảo trợ 5000 đôi mắt cho em nhỏ nghèo, giúp các em có cơ hội tiếp cận với mắt kính chất lượng, cải thiện thị lực, nâng cao đời sống.
Các hoạt động này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy hình ảnh thương hiệu thân thiện, gần gũi với cộng đồng. Qua đó, khách hàng không chỉ cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong dịch vụ, mà còn thấy tự hào khi gắn bó với một thương hiệu có tấm lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng.
Chương trình bảo trợ đôi mắt cho em của Hải Triều đã diễn ra được hơn 5 chặng cho đến nay
Với sự đầu tư bài bản về chuyên môn, cam kết uy tín, dịch vụ khách hàng tận tâm và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, Kính Hải Triều đã và đang nỗ lực để xây dựng thương hiệu Optic Master - địa chỉ mua mắt kính chính hãng, cao cấp đáng tin cậy tại Việt Nam.
Việc không ngừng hoàn thiện quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm giúp thương hiệu này ghi điểm trong lòng người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành mắt kính Việt Nam phát triển bền vững.
