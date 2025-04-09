Cửa hàng mắt kính chính hãng định vị 'Optic Master' uy tín

Kính Hải Triều và nỗ lực định vị “Optic Master” trong ngành mắt kính

Định vị bản thân là chuyên gia trong ngành kính, Hải Triều đã tập trung đầu tư mạnh mẽ về hệ thống máy móc, đội ngũ nhân sự và trải nghiệm khách hàng trong mỗi showroom để tạo dựng uy tín vững chắc trong lòng người tiêu dùng.

Cố gắng về chuyên môn

Để đảm bảo khách hàng có thể dễ dàng sở hữu một cặp kính đúng độ, phù hợp với thông số mắt, Kính Hải Triều đã phát triển quy trình đo mắt 12 bước theo tiêu chuẩn quốc tế - Cá nhân hoá, kỹ càng và chuẩn xác.

Quá trình này không chỉ kéo dài từ 30-60 phút mà còn sử dụng máy móc nhập khẩu, tự độngđể đo đạc. Sự kết hợp giữa quy trình kỹ lưỡng cùng thiết bị hiện đại giúp giảm thiểu tối đa sai số, đem lại kết quả phù hợp nhất với từng khách hàng.

Các kỹ thuật viên luôn cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng

Các kỹ thuật viên luôn cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng