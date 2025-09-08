Cửa hàng đồ chơi ở Mỹ bị trộm số lượng lớn búp bê Labubu trị giá hàng chục ngàn USD

Nhóm trộm chủ yếu lấy búp bê Labubu - Ảnh: Onestopsaless

Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh, một nhóm trộm đã đột nhập cửa hàng lúc 1g30 sáng ngày 6/8 (giờ địa phương), nhanh chóng ''quét sạch'' các kệ hàng, lấy cả hộp lẫn búp bê, rồi tiến thẳng vào khu vực kho sau để gom thêm hàng hóa. Phần lớn món đồ bị lấy là búp bê Labubu.

Chủ cửa hàng, bà Joanna Avendano, cho biết Onestopsaless chỉ mới khai trương vài tháng, chuyên bán các món đồ chơi và phụ kiện sưu tầm ''hot'' như Powerpuff Girls, Hello Kitty... Nhóm nghi phạm được cho là đã sử dụng một chiếc Toyota Tacoma bị đánh cắp để đến hiện trường thực hiện vụ trộm.

Ban đầu, bà Avendano ước tính thiệt hại khoảng 7.000 USD. Tuy nhiên, sau khi kiểm kê đầy đủ, con số thực tế tăng vọt lên 25.000 USD. 1 ngày sau vụ việc, cảnh sát đã thu hồi khoảng 4.000 USD hàng hóa, bao gồm một số Labubu và các món đồ khác.

Labubu - những ''yêu tinh'' lông xù phong cách Bắc Âu do hãng Pop Mart (Trung Quốc) sản xuất - đang trở thành hiện tượng sưu tầm mới. Sức hút lớn đến mức nhiều người sẵn sàng xếp hàng hàng giờ để mua, đặc biệt là các mẫu "blind box" (khách chỉ biết phiên bản mình mua khi mở hộp). Hiện có hơn 300 phiên bản khác nhau, mỗi con giá khoảng 30 USD, nhưng các bản giới hạn có thể được rao bán lên đến 500 USD.

Sự phổ biến này đã hình thành cộng đồng người chơi Labubu cả trực tuyến lẫn ngoài đời, nơi các fan chia sẻ mẹo phối trang phục cho búp bê. Cơn sốt cũng kéo theo làn sóng hàng giả mang tên ''Lafufu'' tràn lan.

Nhiều ngôi sao như Rihanna hay Cher từng đeo Labubu như phụ kiện trên túi xách hàng hiệu, kể cả Hermes Birkin.

Nhật Minh(theo NY Times)