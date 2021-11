Cử tri bất bình việc thi công cao tốc gây nứt nhà, ngập úng

Your browser does not support the audio element.

Tại phiên tiếp xúc với cử tri chiều ngày 19/11, cử tri xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ tiếp tục phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị về một số bất cập nảy sinh trong quá trình thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn.

Cụ thể, nhiều cử tri xã Cam Hiếu phản ánh, công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa bàn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, hễ trời mưa là gây ra hiện tượng ngập úng.