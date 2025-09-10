'Cú sốc' trận lũ sông Seine và cách quản lý ngập lụt đô thị ở Pháp

Lịch sử Pháp ghi dấu nhiều trận lũ lớn (điển hình là trận lũ sông Seine năm 1910). Chính những cú sốc đó đã thúc đẩy một cách tiếp cận quy hoạch thoát nước và quản lý ngập lụt đô thị khá đặc trưng: Kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch không gian, hạ tầng xám (cống, bể điều tiết, đê kè), giải pháp dựa vào thiên nhiên (mái xanh, mặt thấm, vùng trữ lũ), quản trị rủi ro theo lưu vực và điều hành theo thời gian thực.

Khu phố Grands-Augustins trong những ngày ngập lụt năm 1910. Ảnh: Mymodernmet

Tư duy từ phòng tránh rủi ro đến “đô thị bọt biển”

Cách chống ngập của Pháp không bắt đầu bằng việc xây cống to hơn, mà bằng nguyên lý phân cấp: Tránh - giảm - bù đắp. Tránh tức là điều tiết phát triển ở nơi rủi ro cao (hành lang thoát lũ, vùng trũng); giảm là bắt buộc các dự án mới không làm tăng dòng chảy đỉnh; bù đắp là tạo ra các không gian trữ nước, thấm nước và điều tiết tạm thời khi tránh/giảm không thể triệt để.

Tư duy này được cụ thể hóa thành “thang ưu tiên” về nước mưa: Giữ tại chỗ - thấm - làm chậm và lưu trữ phân tán rồi mới đến thoát tập trung. Chính vì thế, “đô thị bọt biển” không phải khẩu hiệu mới mẻ ở Pháp. Nó đã dần trở thành yêu cầu bắt buộc trong nhiều khu đô thị mới (ZAC) suốt hai thập niên qua.

Điểm mạnh của Pháp là đồng bộ hóa luật quy hoạch đô thị với quản lý rủi ro lũ lụt và hệ thống thoát nước. Cụ thể:

Quy hoạch cấp thành phố/quận: Trong quy hoạch địa phương tích hợp, các điều khoản về nước mưa gắn chặt với mật độ xây dựng, hệ số bề mặt thấm, cốt nền, hạn chế tầng hầm ở khu ngập.

Sơ đồ thoát nước đô thị: Xác định mạng lưới cống, các bể điều tiết, tuyến xả, vùng trũng và các điểm nghẽn thủy lực; kèm các tiêu chuẩn đấu nối nước mưa của từng khu.

Quản lý rủi ro theo chỉ thị lũ EU: Ở cấp lưu vực có Kế hoạch quản lý rủi ro lũ. Ở địa phương có PPRI (kế hoạch phòng ngừa rủi ro ngập), phân vùng màu (đỏ, xanh) để khống chế phát triển.

Phân công trách nhiệm: Chính quyền liên đô thị chịu trách nhiệm quản lý nước, phòng chống ngập và bảo trì đê điều, giúp rút ngắn “khoảng cách” giữa quy hoạch và vận hành.