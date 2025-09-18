Cú sốc Galaxy S26 Ultra dùng chip Exynos thay vì Snapdragon?

Galaxy S26 Ultra – mẫu smartphone được mong chờ nhất của Samsung – chỉ còn khoảng bốn tháng nữa sẽ ra mắt. Nhưng mới đây, một báo cáo bất ngờ cho thấy chiếc máy này có thể không dùng chip Snapdragon cao cấp của Qualcomm như thông lệ, mà thay vào đó là chip Exynos do chính Samsung sản xuất.

Mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Androidpolice

Galaxy S26 Ultra sẽ từ bỏ chip Snapdragon?

Trong ba thế hệ trước, Galaxy S Ultra luôn được ưu ái sử dụng chip Snapdragon, vốn được xem là lựa chọn tối thượng về hiệu năng:

Galaxy S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S24 Ultra: Snapdragon 8 Gen 3

Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite

Lâu nay, Samsung vẫn giữ “luật bất thành văn” rằng Ultra luôn phải dùng Snapdragon để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho mọi người dùng toàn cầu.

Lý do là bởi, dù Exynos đủ mạnh để xử lý đa số tác vụ, nhưng thường bị coi là yếu thế hơn Snapdragon về sức mạnh thuần và khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Fan Samsung nhận 'gáo nước lạnh' về Galaxy S26 Ultra

Chính vì vậy, gần như tất cả giới công nghệ đều tin rằng Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục chạy Snapdragon 8 Elite 2 (hay còn gọi là Snapdragon 8 Gen 5).

Tuy nhiên, một báo cáo từ The Korea Herald đã “dội gáo nước lạnh”: ngay cả Galaxy S26 Ultra cũng sẽ dùng Exynos 2600.