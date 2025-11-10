Cú sốc của Victoria Beckham

Từ Spice Girls đến WAG và cú sốc

Sáng 9/10 (giờ địa phương), bộ phim tài liệu mang tên Victoria Beckham được phát hành sau nhiều tháng chờ đợi. Phim gồm 3 tập, do Nadia Hallgren đạo diễn. Đây là người từng thực hiện Becoming - phim tài liệu về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Đúng với tên gọi, nhân vật trung tâm của loạt phim tài liệu là Victoria Beckham, nhưng không đi sâu vào đời tư, thay vào đó mang đến cái nhìn cận cảnh hơn về sự nghiệp thời trang của cô.

Victoria Beckham dẫn dắt khán giả tìm hiểu về câu chuyện đời mình.

Mạch phim chính là theo chân Victoria Beckham chuẩn bị cho show diễn đầu tiên của cô tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 9/2022. Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Victoria, khẳng định sự công nhận của thế giới thời trang đối với người đẹp sinh năm 1974 sau 14 năm thăng trầm.

Thay vì đi theo trình tự thời gian, đạo diễn Hallgren kể chuyện bằng cách đan xen ký ức - hiện tại, giữa hình ảnh hậu trường của show thời trang với những đoạn hồi tưởng về quá khứ.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Victoria còn là cô bé được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng, không thể hòa nhập với môi trường xung quanh.

Gia nhập Spice Girls là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời Victoria Beckham. Chỉ trong thời gian ngắn, cô trở thành ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, được khán giả yêu mến, truyền thông săn đón và được tiếp cận với thời trang cao cấp. David Beckham thừa nhận vào thời điểm mới yêu Victoria, cô nổi tiếng và giàu có hơn anh.

Tuy nhiên, sự vinh quang đó không kéo dài. Spice Girls tan rã là cú sốc lớn đối với Victoria. Đang sống trong ánh hào quang rực rỡ, cô bỗng chốc chỉ còn được nhớ đến với danh xưng vợ của David Beckham.

Victoria từng cố gắng cứu vãn sự nghiệp âm nhạc bằng cách hoạt động solo. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con phải chấp nhận sự thật rằng cô không phải ca sĩ hát hay, nhảy giỏi.

Những năm sau đó, Victoria bị hòa tan vào thế giới của WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ). Cô cùng các con đi theo David đến bất kỳ thành phố nào anh thi đấu và vùi mình vào những cuộc mua sắm hàng hiệu không kiểm soát. Vòng một to bất thường do phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô bị chế nhạo trên truyền hình và mặt báo.

Từ Posh của Spice Girl, cô bị xếp vào hàng sao hạng B, sống ăn bám vào chồng và gắn liền với những dòng tiêu đề tiêu cực.