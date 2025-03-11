Cụ ông mất 3 ngày chưa thể chôn cất vì nước lũ, xã hỗ trợ gia đình hỏa táng

Cũng theo ông Đặng Văn Thái, đến thời điểm hiện tại, toàn xã vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập nước, trong đó khu vực gia đình cụ Q. sinh sống vẫn đang bị nước lũ bao vây.

"Ở địa phương, người dân vẫn chủ yếu chôn cất theo cách truyền thống, rất ít trường hợp hỏa táng. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài, người mất phải để tại nhà quá lâu, vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh, vừa thương cho người đã khuất, nên chúng tôi đã vận động gia đình đưa đi hỏa táng", Chủ tịch xã Cẩm Bình thông tin.

Ông Đặng Văn Thái cho biết sau ba ngày vận động, thuyết phục, đến chiều 3/11, gia đình đã đồng ý đưa cụ Q. đi hỏa táng. Chính quyền xã Cẩm Bình đã huy động lực lượng dùng ca nô vận chuyển quan tài ra khỏi khu vực ngập sâu đến Đài hóa thân hoàn vũ (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) để hỏa táng.