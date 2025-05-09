Cụ ông hơn 80 tuổi đi dép tông lái siêu xe Porsche 911 nẹt pô gây bão mạng

Xem video:

Video mở đầu với cảnh chiếc Porsche 911 màu trắng dựng trong gara, động cơ gầm rú, khói phả ra từ ống xả. Ngay sau đó, cụ ông bước xuống từ ghế lái, trong trang phục áo sơ mi hoa và dép xỏ ngón, hình ảnh khá khác lạ với hình dung thường thấy về chủ nhân siêu xe.

Người đàn ông này chính là Noshire Dara Moody (hay còn gọi Nosh Moody), hơn 80 tuổi, chủ sở hữu Porsche 911 lớn tuổi nhất Ấn Độ. Ông tỏ rõ niềm phấn khích trước tiếng pô trầm hùng của chiếc xe. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mê xe, đến mức ngay cả tài khoản chính thức của Porsche cũng để lại bình luận.