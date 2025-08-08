Cụ ông bị rơi hết tiền lương hưu trên đường, người dân nhặt lại nhờ cảnh sát trả

Đỗ An| 08/08/2025 11:21

Cụ ông ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã nhận lại toàn bộ số tiền lương hưu đánh rơi nhờ lòng tốt của những người đi đường.

Theo thông tin được CCTV đăng tải mới đây, sau khi ra ngân hàng lấy lương hưu, cụ ông đã làm rơi toàn bộ số tiền lúc băng qua đường mà không hay biết. 

6798iroufky6hjg.jpg
Ảnh chụp màn hình

Một cặp đôi trẻ đi xe máy tới, lập tức cúi xuống nhặt số tiền. Nhiều người cũng tới giúp đỡ, rồi gom lại đưa cho chàng trai lái xe máy.

425uw6htbyrsgf.jpg
Ảnh chụp màn hình

Nhưng lúc này, ông cụ đã đi mất nên chàng trai mang số tiền tới nộp cho cơ quan chức năng. Qua camera giao thông, cảnh sát đã tìm được cụ ông.

Lực lượng chức năng đã đến nhà, trả số tiền cho cụ ông. Khi nhận lại số tiền 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), cụ ông vô cùng xúc động và cảm ơn mọi người.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại sự việc khiến cộng đồng mạng ấn tượng và cảm động trước sự trung thực cũng như lòng tốt của những người tham gia nhặt tiền, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của cảnh sát.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cu-ong-bi-roi-het-tien-luong-huu-tren-duong-nguoi-dan-nhat-lai-nho-canh-sat-tra-2429726.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/cu-ong-bi-roi-het-tien-luong-huu-tren-duong-nguoi-dan-nhat-lai-nho-canh-sat-tra-2429726.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Gia đình
            Cụ ông bị rơi hết tiền lương hưu trên đường, người dân nhặt lại nhờ cảnh sát trả
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO