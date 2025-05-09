Cụ ông 87 tuổi tự tay hạ gục tên cướp giữa phố

05/09/2025 18:10

Một cụ ông 87 tuổi tại New York đã khiến nhiều người kinh ngạc, khi tự tay đánh bại kẻ cướp tìm cách giật chiếc đồng hồ Rolex trị giá 48.000 USD trên tay ông.

Nhờ tập luyện thể thao thường xuyên, cụ ông 87 tuổi đã tự tay hạ gục tên cướp muốn giật chiếc đồng hồ giá trị 1,2 tỉ đồng.

Sự việc xảy ra ngay trước cửa trung tâm sinh hoạt người cao tuổi ở khu Gramercy Park, khi ông Larry Schwartz và vợ - bà Joanna Cuccia (89 tuổi) - đến tham dự hoạt động thường ngày. Một cặp đôi lạ mặt giả vờ hỏi đường rồi tìm cách tiếp cận chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá 1,2 tỉ đồng của ông.

Khi người phụ nữ cố gắng tháo dây đồng hồ khỏi cổ tay, ông Schwartz lập tức phản ứng. Bằng sức mạnh và sự nhanh nhẹn, ông túm chặt cổ tay kẻ cướp, ghì cả cơ thể cô ta vào cửa xe, thậm chí xoắn mạnh tay khiến đối phương hoảng loạn. ''Cô ta vẫn bám lấy đồng hồ, nhưng tôi không buông, cho đến khi lấy lại được nó'' - ông Schwart kể.

Trong lúc đó, đồng phạm nam tìm cách đánh lạc hướng bằng cách vẫy một xấp tiền trước mặt bà Cuccia, song cụ bà cảnh giác không mắc bẫy. Cuối cùng, hai kẻ cướp phải bỏ chạy cùng với chiếc Jeep.

Ông Schwartz chỉ bị trầy xước nhẹ và từ chối điều trị. Chia sẻ sau vụ việc, ông khẳng định phản ứng tự vệ đến rất tự nhiên nhờ thói quen rèn luyện thể chất: ''Tôi tập tạ, chạy bộ mỗi ngày. Tôi quen với vận động và không ngại va chạm''.

Câu chuyện về cụ ông 87 tuổi dũng cảm không chỉ khiến nhiều người khâm phục, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm gia tăng ở New York, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Bà Cuccia thì gọi sự việc là ''sốc và khó tin'' sau nhiều thập kỷ sống tại New York. Bà nói: ''Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, và giờ tóc đã bạc, tôi thấy mình dễ trở thành mục tiêu hơn''.

Theo số liệu từ Sở Cảnh sát New York, khu vực 13th Precinct - nơi vụ việc xảy ra - đang chứng kiến tội phạm gia tăng. Số vụ cướp từ đầu năm đã tăng gần 19% so với cùng kỳ 2024, còn các vụ trộm lớn tăng hơn 21%.

