Cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng kể lại 6 ngày lạc trong rừng sâu

Nếu hôm đó không tìm thấy, chắc không qua khỏi

Ngày 24-9, anh Lơ Mu Ha Khen (30 tuổi, con cụ ông R Ông Ha Hoanh, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết khoảng 10 giờ sáng 18-9, cụ đi xe máy vào rừng hái nấm nhưng đến chiều không thấy trở về. Lúc rời nhà đi vào rừng, cụ chỉ mang theo một con dao, một nắm cơm để ăn trưa. Người thân nghĩ rằng cụ ông đã bị lạc nên tổ chức đi tìm.

Cụ ông R Ông Ha Hoanh (bên phải) sức khoẻ đã ổn định và Già làng Lơ Mu Ha Sang (bên trái).

Đến sáng hôm sau, mọi người chỉ tìm thấy chiếc xe máy của cụ để ngoài bìa rừng – cách nhà khoảng 30 km nên xác định được khu vực cụ ông mất tích. Thời tiết những ngày qua mưa gió nhiều nên ai cũng lo lắng, nghĩ có thể xảy ra tình huống xấu.

Hàng chục người thân từ Lâm Hà, Phi Tô, Hang Hớt chia nhau đi tìm suốt 3 ngày nhưng vẫn bặt vô âm tín nên báo chính quyền địa phương. Theo anh Lơ Mu Ha Khen, khu vực ông R Ông Ha Hoanh bị lạc là rừng già rậm rạp, địa hình nhiều đồi dốc nguy hiểm.