Cụ ông 77 tuổi bị bắt sau 15 năm hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

Mãi cho đến khi gia đình phát hiện bụng của O. to bất thường nên đưa đến trung tâm y tế để khám thì mới phát hiện O. đã mang thai 32 tuần tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, ông Lâm đưa cho nạn nhân 10.000 đồng, nhưng O. vứt đi. Sau đó, ông Lâm đi về nhà và O. cũng về nhà của mình. Do lo sợ nên O. không dám báo cho gia đình biết chuyện.

Gia đình O. đã trình báo đến công an. Ngày 12/4/2006, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "hiếp dâm trẻ em". Sau đó, vụ việc được chuyển lên công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, ông Lâm bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã.

Sau hơn 15 năm lẩn trốn, ông Lâm bị bắt khi đang làm nghề trông coi đùng nuôi hải sản cho một người dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Theo Người lao động